İhlas Haber Ajansı

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Edremit'te depo yangını

Van’ın Edremit ilçesindeki bir depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Van'ın Edremit ilçesindeki bir depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Çiçekli Mahallesi'ndeki Gül Sokak'ta meydana geldi. İçerisinde tezek, iş makinesi parçaları ve madeni yağ gibi malzemelerin bulunduğu depoda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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