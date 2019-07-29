Edremit'te dini ve resmi nikah aynı anda kıyıldı

Van'ın Edremit Belediyesinde ailelerin talebi üzerine dini ve resmi nikah bir arada kıyıldı.

Edremit Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen nikah; Belediye Başkanı İsmail Say tarafından kıyılırken, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise nikah şahitliği yaptı. Ailelerin talebi üzerine iki nikahın bir arada gerçekleştirildiği tören, renkli görüntülere sahne olurken, çiftin mutluluğu ise görülmeye değerdi. İlk olarak imam tarafından dini nikahları kıyılan çiftin resmi nikahı da Edremit Belediye Başkanı İsmail Say tarafından kıyıldı. Kader Bardak ve Furkan Filiz'in nikah şahitliğini ise AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile İbrahim Koç'un yaptı.

Nikah töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Say, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, tavsiyelerde bulundu. Başkan Say, daha sonra genç çifte Edremit Belediyesinin hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim ve çeyiz bohçasını Abdulahat Arvas ile birlikte verdi. Hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile tören sona erdi.