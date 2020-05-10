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Edremit'te ‘Evimde Hayat Var 1. Kısa Film Yarışması' sonuçlandı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Evimde Hayat Var 1.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Evimde Hayat Var 1. Kısa Film' konulu yarışmanın sonuçları açıklandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığının korunması ve salgının önüne geçilebilmesi amacıyla uygulanan ‘evde kal' çağrısına Edremit Belediyesi de birçok etkinlikle destek verdi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla ‘Evimde Hayat Var 1. Kısa Film Yarışması' düzenleyen Edremit Belediyesi, aynı zamanda kişisel gelişimi ve aile içi iletişimi güçlendirmenin yanı sıra psikososyal gelişimi desteklemeyi hedefledi. Her yaşta vatandaşın katıldığı ev temalı kısa filme katılım Edremit Belediyesine ait resmi sosyal medya hesaplarında yarışmanın twiti etiketlenerek paylaşımı sağlandı. Yaklaşık 24 filmin geldiği yarışmada, vatandaşlar 30 Nisan 2020 tarihi ile sona eren yarışmanın sonuçlarını bekledi.


Dereceye girenler belirlendi


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Afif Ataman, İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, video ve fotoğraf sanatçıları Ali İhsan Öztürk ile Özkan Bilgin'in oluşturduğu jüri üyeliğinde 24 kısa film değerlendirmeye alındı. Tekrar tekrar izlenerek oylanan filmler sonucunda ilk üçte birinciliği Buğra Mert Alkayalar, ikinciliği Emre Zengin ve üçüncülüğü ise Okan Erünsal aldı. Ödülün konulduğu yarışmada dereceye giren birinciye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye ise çeyrek altın verileceği belirtilirken, katılım sağlayan tüm yarışmacılara ise çeşitli hediyelerin gönderileceği kaydedildi.

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