Edremit'te gıda denetimi

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi için ilçedeki iş yerlerinde gıda denetimi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı gıda denetimleri kapsamında Van'ın Edremit ilçesinde zabıta ekipleri de denetimlerini arttırdı. Ekipler, ilçede gıda satışı yapan iş yerlerini tek tek ziyaret ederek fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ve son kullanma tarihi denetimlerini gerçekleştirdi. Edremitli vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için tüm denetimleri eksiksiz olarak gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem uyguluyor. Vatandaşın sağlıklı ve güvenli gıda alışverişini sağlamayı esas alan ekiplerin Edremit genelinde gıda denetimlerine periyodik olarak devam edeceği bildirildi.