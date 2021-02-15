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Edremit'te ‘güvenli eğitim' çalışması

Van’ın Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları oluşturmak için okullarda görevli personellere iş güvenliği, hijyen, ilkyardım, yangın ve kalorifer ateşleyici eğitimleri verildi.

Van'ın Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları oluşturmak için okullarda görevli personellere iş güvenliği, hijyen, ilkyardım, yangın ve kalorifer ateşleyici eğitimleri verildi.


Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Biriminin başlattığı ve Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteklediği sertifikalı eğitimlere yaklaşık 100 yardımcı personel ve İş-Kur çalışanları katılarak eğitimlerini başarıyla tamamladı. Eğitimlerin sonunda Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle kapsamlı bir tatbikat yapılarak farkındalık oluşturulması sağlandı.

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