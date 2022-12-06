Edremit'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit ilçesinde bulunan baz istasyonunda meydana gelen jeneratörün çalınmasıyla ilgili olarak Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından bölgede araştırma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda, olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştirdiği düşünülen 5 şüphelinin kimlik bilgileri ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda hırsızlığa konu çok sayıda malzeme ele geçirilerek, 5 faili meçhul olayın aydınlatılması sağlandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden hırsızlık olayını gerçekleştiren E.E. ve M.C.A. isimli şahıslar tutuklanarak M tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi” denildi.