İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı

Van merkez Edremit ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, avlanılan 19 kekliğe el konuldu.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak keklik avlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 19 Kınalı Keklik ve kafeslere el konulurken, 3 şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür teşekkürler ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.