Edremit'te "Milli Ağaçlandırma Günü” seferberliği

Van'ın Edremit ilçesinde “Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesinde 227 dekar alana sahip kent ormanının üçüncü etabına fidan dikildi.

Ülke genelinde başlatılan “Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesinde Edremit Belediyesince Erdemkent Mahallesi bölgesinde oluşturulan 227 dekarlık kent ormanının üçüncü etabında fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidan dikimi sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Yücel Erdem, Edremit Belediyesi öncülüğünde başlatılan ağaçlandırma kampanyasına valilik olarak destek verdiklerini belirtti. Bugün toplam 15 bin ağacı toprakla buluşturacaklarını ifade eden Kaymakam Erdem, “Yeşil bir Edremit, yeşil bir Van için çalışmalarımız devam edecek. Cumhurbaşkanımızın ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu ağaç dikme kampanyamız devam ediyor” dedi.

“Edremit'in yepyeni bir ormanı olacak”

2019 yılında başlatılan ‘Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla her yıl Edremit'te bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise “Bu alan Edremit'te kazandırdığımız kent ormanının üçüncü etabıdır. Şu ana kadar yaklaşık 227 dekar alanı ağaçlandırmış olduk. Alanı 300 dekara tamamlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Edremit'in yepyeni bir ormanı olacak” diye konuştu.

Fidan dikimi hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Ağaçlandırma etkinliğine Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkanı İsmail Say, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.