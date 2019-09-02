Edremit'te ‘Müzik şöleni'

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Müzik Şöleni' dinletisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve yerel sanatçıların sahne aldığı ‘Müzik Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oturma gecesinde mahalli sanatçıların seslendirdikleri şarkı ve türkülerle davetliler keyif dolu saatler yaşadı. Yer yer halaylarla geceye eşlik eden katılımcılar, seslendirilen uzun hava türküleriyle de hüzünlendi. Profesyonel sanatçılara taş çıkartan, mahalli sanatçılar vatandaşlar tarafından alkışlarla zaman zaman tebrik edilirken, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı ise Edremit Belediyesi'ne teşekkür etmeyi ihmal etmediler.