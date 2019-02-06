Edremit'te ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyası Van'ın Edremit ilçesinde iki ayrı noktada gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyasına destek olmak amacıyla Edremit Belediyesi, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafikte yayalara öncelik verilmesi anlamında bir program düzenledi. İpekyolu Caddesi üzerinde 2 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamaya Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, engelli vatandaşlar ve minik öğrenciler katıldı. Uygulama Başkan Çiçekli'nin programa katılması ile start aldı. İlk olarak öğrencilerle trafikte neler yapılması konusunda sohbet gerçekleştiren Başkan Çiçekli, daha sonra yolda durdurulan araç sürücülerine trafikte geçişin yayalara verildiğini, bu konuda bir yayanın görülmesi konusunda neler yapılması gerektiği anlattı. Bastırılan broşürleri de sürücülere veren Başkan Çiçekli, Edremit Belediyesi'nin hazırlatmış olduğu lokumlardan da ikram etti.

Uygulama boyunca renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, daha sonra Çiçekli Mahallesi'nde devam etti. Burada da aynı uygulamanın gerçekleştirilmesi ile program son bulurken, sürücüleri bilgilendirme çalışmaları görevliler tarafından devam etti.