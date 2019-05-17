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Edremit'te Ramazan coşkusu

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından Ramazan ayının ruhuna uygun ve maneviyatın dolu dolu yaşanacağı etkinlikler başlıyor.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Ramazan ayının ruhuna uygun ve maneviyatın dolu dolu yaşanacağı etkinlikler başlıyor.


Edremit Belediyesi, Ramazan ayının ortalarında kuracağı iftar sofrasında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hem yemek ikramında bulunacak hem de çeşitli programlara ev sahipliği yapacak. Vatandaşların yoğun talebi üzerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla Ramazan ayı etkinlikleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Binlerce kişinin aynı sofrada buluşacağı iftar programları 24 Mayıs 2019 Cuma tarihinde başlıyor. Edremit Ulu Camii karşısındaki Kent Meydanı'nda her gün çeşitli programların gerçekleştirileceği etkinlikler, 31 Mayıs 2019 Cuma gününe denk gelen Kadir Gecesi ile son bulacak.

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