Edremit'te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor

Van'ın Edremit Belediyesi, ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmek, sağlıklı, estetik ve modern bir yapılaşmanın ortaya çıkması için ruhsatsız yapılara beton döken firmalara yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Edremit Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin bir bir görüşüldüğü toplantıda Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından meclise sunulan ruhsatsız yapılarla ilgili yaptırımları içeren talebin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesinin görüşülmesinden sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, amaçlarının tamamen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek olduğunu belirtti. Şehirleşmeyi daha güzel bir noktaya taşımayı; bu noktada kurallara uyulması konusunda idari tedbirleri daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Say, Edremit'te çok yoğun bir kaçak yapılaşma furyasının varlığından bahsetti. Bunları kontrol altına almaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Say, bu anlamda da emsal karar almak istediklerini belirtti.

“Niyetimiz beton firmalarını cezalandırmak değil”

Ruhsatsız yapılara beton firmalarının beton dökmeyişini, ilgili kurumların elektrik, su, internet ve doğalgaz aboneliklerini vermemeleri gerektiğini anlatan Başkan Say, bu anlamda Türk Ceza Kanunu ve ilgili imar mevzuatı yaptırımının olduğunu belirtti. Niyetlerinin beton firmalarını cezalandırmak olmadığını anlatan Başkan Say, “Gayemiz tamamen, modern bir kent oluşturmaktır. Bu kararın aynısını da bir yazı ile elektrik, gaz şirketi ve VASKİ'ye de göndereceğiz. Bu anlamda elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz aboneliklerini veren kurum ve kuruluşların ruhsatı olmayan yeni yapılara abonelik vermemeleri gerektiğini bildireceğiz.

“Kurumların da bize yardımcı olması gerekiyor”

Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için gerek Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gerekse de diğer birimlerle mücadele ettiklerini ama bunun da yeterli olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Say, “Bu anlamda başta beton firmaları olmak üzere elektrik, su ve doğalgazın bağlı bulunduğu kurumların da bizlere yardımcı olmaları önem arz etmektedir. Kaçağın önüne geçmek anlamında özellikle Eski Edremit ağaçlık bölge dediğimiz yerde de nasıl olsa ağaçların arası diye kaçak yapılar başlamış durumda. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Ruhsat alınmadan başlanan yapılarda, beton santrallerinin ruhsatı ibraz etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde ruhsatsız yapı inşasına başlanan inşaata beton dökümü yapan firmaya, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işleme tabi tutulması ve Türk Ceza Kanunu'nun 184. Maddesi gereği, haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.

Başkan Say'ın konuşmaların ardından gündem maddesinin oylamasına geçildi. Ruhsatsız yapılarla ilgili talep oy çokluğu ile kabul edilirken, Ekim ayı Meclis Toplantısı'nın 3'ncü birleşimi de sona erdi.