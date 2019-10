Edremit'te şehidin adının verildiği park tahrip edildi

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Parkı'ndaki aydınlatma lambaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılarak tahrip edildi.

Edremit Belediyesi tarafında Erdemkent Mahallesi'nde yaptırılan ve Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği parkın aydınlatma lambaları ve elektrik panosuna zarar verildi. Olayın ihbar edilmesi sonrasında harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlatırken, kırık lambaları gören vatandaşlar ise, lambaları kıran kişilerin tespit edilmesini ve cezalandırılması gerektiğini dile getirdiler.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Parkların belediyeler tarafından yapıldıktan sonra o bölgede yaşayan herkesin ortak malı olduğunu ifade eden Başkan Say, vatandaşların mahallelerindeki parklara sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Başkan Say, “Parkların etrafında oturan mahalle sakinleri, bu tür olaylarda hiç vakit kaybetmeden polise ya da zabıtamıza haber versinler. Bu tür çirkin davranışları kimler hangi amaçla yapıyor bilemiyoruz, daha önce de bu ve benzeri tahribatlar yapılıyor olması bizleri oldukça üzmektedir. Yazık, çok yazık. Gerçekten üzüldük. Kamu malına zarar verenleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz vakit kaybetmeden ekiplerimizle birlikte mevcut alanda yenilemeyi gerçekleştireceğiz. Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız için. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir” dedi.