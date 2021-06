Edremit'te Tarihi Şamran Kanalı'nın geleceği masaya yatırıldı

Van'ın merkez Edremit Belediyesi ev sahipliğinde ve Gürpınar Belediyesi işbirliğiyle organize edilen ‘Tüm Yönleriyle Tarihi Şamran Kanalının Geleceği Çalıştayı' konulu toplantı ile ‘Şamran' masaya yatırılırken, yapılması gerekenlerle ile ilgili bir dizi karar alındı.

DoubleTree by Hilton Otel'de düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdulkerim Yücel, Van Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Abdurrahman Şahin, Edremit İlçe Tarım Müdürü Çağatay Mirahmetoğlu, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Necmettin Bayhan, Van Müze Müdürü Erol Uslu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve çok sayıda akademisyen katıldı.

“3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı'nı kurutursak tarih bizi affetmez”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 3 bin yıllık tarihi olan geçmişten bugüne sulama kanalıyla, tarihiyle ve geçtiği her yere hayat vermesiyle bilinen Şamran Kanalı için bir araya geldiklerini belirtti. Başkan Say, “Bugün inşallah ilk defa tüm yönleriyle bir yandan Van'ın içme suyu kaynağı olan en elzem kaynak, bir tarafıyla tarih, bir tarafıyla kültür ve bir tarafıyla da geçtiği bölgede yeşil iz bırakan sulama amacıyla kullanılan bir kanal ve aynı zamanda Urartu döneminin en önemli eserinden bahsediyoruz. Konunun tüm tarafları bu masanın etrafında bir araya gelmiş durumda. Gürpınar Mejingir kaynağından doğan, Edremit'ten geçen ve nihayetinde Van Gölü'ne dökülen bir kanaldan söz ediyoruz. Biz, 3 bin yıl boyunca akan bu memlekete anlam vermiş, hatta şuanda Van'ın ve Edremit'in yeşilinin 3'te 2'sine hayat veren Şamran Kanalı'nı kurutursak tarih bizi affetmez. Ama koruma altına alırsak, her kurum kendi tanımlı görevini yerine getirirse, bu kanalı memleketimize, bölgemize ve ülkemize kazandırmış olacağız” dedi.

“Herkes elini taşın altına koyacak”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise kentte Şamran Kanalı'nın herkes için farklı bir anlam ifade ettiğini dile getirdi. Şamran'ın kendisi için kentin içme suyunu karşılayan kaynak, çiftçi için sulamayı sağlayan kaynak, tarihçi için ise ayrı bir şey ifade ettiğini vurgulayan Vali Bilmez, bütün özellikleri bünyesinde yaşatan bir kanala zaten sahip olduklarını anlattı. Vali Bilmez, “Bunun yok olmaması için, her yönüyle yaşayabilmesi için tüm kentin buna sahip çıkması lazım. Vatandaşın sahip çıkmadığı, Halkın çıkmadığı kurumların sahip çıkmadığı, sadece bir kurumun çıkıp bütün bu fonksiyonları bünyesinde barındırdığı kanalı yaşatması mümkün değildir. Onun için hiç kimsenin topu diğerine atmadığı ama resmin gerçek boyutunu görmemiz lazım. Her kurum, her kesim biraz empati yaparak, diğer paydaşların da yerine kendini koyarak, ortak bir çözüm bulmamız gerektiğine inanıyorum. Bu kanalımızı yaşatacağız, sahip çıkacağız. Kültürel bir zenginlik olarak muhafaza edeceğiz. Kitaplarda ismi ne olursa olsun, halk arasındaki dili de yaşatmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Hem kültürel hem de tarımsal anlamda bu değerimize sahip çıkmalıyız”

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğindeki bu buluşmanın çok kıymetli olduğunu belirtti. Gürpınar olarak, Mejingir olarak Van'ın hem içme suyunu hem de sulama suyunu karşıladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Tanış, “Ne yazık ki son zamanlarda içme suyuna çok ağırlık verildiği için hem orada tarihi 40 değirmenler susuz kalıyor, hem de sulamada yetersiz kalıyor. Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say'ın ifade ettiği gibi Şamran Kanalı, Van'ın ve Edremit'in sulamasının 3'te 2'sini karşılıyor. Bizim hem kültürel anlamda hem de zirai anlamda buna sahip çıkmamız gerekiyor. Bütün paydaşlar buradadır. Bizler Hem Edremit hem de Gürpınar Belediyeleri olarak Şamran ile ilgili çok ciddi projeler geliştirdik. Bu projelerimizden biri olan ‘Bisiklet Yolu Projemiz' hayata geçtiğinde Edremit'ten bisiklete binen bir vatandaşımız Gürpınar'a kadar tarih eşliğinde gidebilecektir. Sporu, tarihi ve turizmi bir arada yaşatmayı hedefliyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu toplantıya ev sahipliği yapan Edremit Belediyesine ve Başkanı İsmail Say'a teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Edremit Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Şamran Kanalı ile ilgili slayt sunum ve akabinde ‘Şamran Kanalı Peyzaj Projesi'nin videosu izlendi. Toplantı daha sonra sırasıyla DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ile VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'ın Şamran Kanalı ile ilgili slaytlar eşliğinde bilgiler vermeleriyle devam etti. Sunumların ardından Şamran Kanalı'nın geleceği ile ilgili komisyon kurulması ve komisyonda yer alacak paydaşların belirlenmesine karar verilirken, Toplantı; Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın kapanış konuşması ve teşekkürü ile sona erdi.