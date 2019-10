Edremit'te tehlike saçan okul lavaboları baştan sona yenilendi

Van'ın Edremit Belediyesi, Müslih Görentaş İlk ve Ortaokulunun sıhhi tesisatında oluşan patlaklardan dolayı kullanılamaz halde olan lavabolarına müdahale ederek baştan aşağı yeniledi.

Süphan Mahallesi'nde yaklaşık 950 öğrencisi bulunan Müslih Görentaş İlk ve Ortaokulunun öğrencileri, sıhhi tesisatta (temiz su ve atık su) oluşan patlaklardan dolayı okul lavabolarını kullanamıyordu. Borulardan sızan kirli sular, okul binasının üst katından itibaren aşağı inerek etrafa da kötü kokular saçıyordu. Çocukların sağlığını ciddi anlamda tehdit eden durumun okul idarecileri tarafından Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a iletilmesi ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince olaya müdahale edildi. Çok ciddi bir maliyetin harcandığı okulda sıhhi tesisat boruları değiştirilirken; musluklar, klozetler, seramikler de yenilendi.

Çocukları yarınlara taşımanın herkesin en asli görevi olduğunu ifade eden Başkan Say, eğitime büyük önem verdiklerini belirtti. İmkanları dahilinde belediye olarak tüm araç gereçlerle her zaman okulların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Say, “Her zaman olduğu gibi bundan sonrada okullarımıza hizmet götürmekte elimizden geleni yapacağız. Eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Edremit Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya her daim hazırız” dedi.

Yaklaşık 10 gün süren çalışmalar sonunda okulun her katında bulunan lavaboların baştan sona yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Müslih Görentaş İlk ve Ortaokulu Müdürü Kutbettin Altaş, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a çocuklar adına teşekkür etti. Dört bir taraftan akıtan tesisattan dolayı lavaboların kullanılmadığını vurgulayan Altaş, “Başkanımıza durumu iletmemizle birlikte anında müdahale edilmesi konusunda ekipleri yönlendirdi. Burada duvar aralarında sızıntıya sebep olan tüm borular değiştirildi. Bununla da yetinmeyip klozetler başta olmak üzere musluklar ve seramikler yenilendi. Kuruması ile birlikte son olarak boyanın vurulmasıyla okul lavabolarımız yenilendi. Bu anlamda Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a ve tüm ekibine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.