Edremit'te tekne turu keyfi

Van'ın Edremit ilçesinde yerli ve yabancı turistlere sunulan tekne turu büyük rağbet görüyor.

Edremit Marinada yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulan tekne turlarına yoğun talep olduğu belirtildi. Konuyla ilgili konuşan 'Sinan Kaptan' isimli tekne sahibi Sinan Başak, “İlçemize gelen yerli ve yabancı turistlere yarım saatlik Van Gölü'nde gezinti turu düzenliyoruz. Bunun yanında mehtap turları, dalış turları, parasailing ve özel günler için kiralama hizmetleri de veriyoruz” dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin özellikle hafta sonları tekne turlarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Başak, “Yarım saatlik olan tekne turlarımız kişi başı sadece 10 TL'dir. Bu yarım saat içerisinde vatandaşların Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini görmelerine olanak sağlıyoruz. Vatandaşlar da bu turlardan oldukça memnun. Kimi doğum gününü kutluyor, kimi evlilik yıldönümünü, kimi ise teknede evlilik teklifi yapıyor. Halkımızın bu ilgisi bizleri de mutlu ediyor. Bu anlamda tüm halkımızı tekne turumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise, bu hizmetin yerinde olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.