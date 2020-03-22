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Edremit'te ‘Vefa Sosyal Destek Grubu' faaliyetine başladı

Van’ın Edremit ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" faaliyetine başladı.

Van'ın Edremit ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" faaliyetine başladı.


Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı hatırlatılarak, dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de salgın haline gelen yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında, ilçede bir takım önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Belediyemizin de üyesi olduğu, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığa sahip, ihtiyaçlarını karşılayamayacak vatandaşlarımız için Vefa Sosyal Destek Grubu hizmete başladı. Kimsesi olmayan ve yanlış yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığa sahip ihtiyaçlarını karşılayamayacak vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler kaymakamlığımızca alınmıştır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi, 153 ve 0432 312 2 153 Edremit Belediyesi Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İhbar Hattı, 0432 217 1221 Edremit SYDV numaraları üzerinden ihtiyaçlarını 7/24 kaymakamlığımıza bildirebilirler” denildi.

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