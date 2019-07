Edremit'ten ‘Van Gölü Temiz Kalsın, Kirletilmesin' çağrısı

Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü bisikletçiler, Edremit Belediyesinin ev sahipliğinden ‘Van Gölü Temiz Kalsın, Kirletilmesin' mesaj verdiler.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ile Van Gölü Aktivistleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği', İpekyolu ilçesinde start aldı. İlk varış noktası olan Edremit ilçesine gelen gönüllü bisikletçiler, burada Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın ev sahipliğinde ağırlandılar. Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayan 130 gönüllü bisikletçi, Edremit Kent Meydanı'nda Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile birlikte gelerek ‘Van Gölü Temiz Kalsın, Kirletilmesin' sloganıyla mesaj verdi.

“Bunun en önemli ayağı altyapıdır”

Başlatılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Denizi'nin Allah'ın bir nimeti olduğunu belirtti. Farkındalık ve duyarlılık oluşturan bu tür hareketleri desteklediklerini ve içerisinde yer almaktan geri kalmadıklarını ifade eden Başkan Say, “Bu anlamda icraat yapacak adımlar atmamız lazım. Bunun en önemli ayağı da altyapıdır. İleri biyolojik arıtma tesisi faaliyete geçtiği zaman ve Edremit'in de altyapı sorunu çözüldüğünde bu kirlenme büyük bir oranda azalacaktır. Her yaş grubunun yer aldığı misafirlerimizle birlikte Van Gölü'nün de inşallah farkındalığını oluştururuz ve bu mirası sonraki kuşaklara ter temiz bırakırız” dedi.

“Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılması gerekiyor”

Grup adına konuşan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise, Van Gölü Bisiklet Festivali kapsamında Edremit'e vardıklarını belirtti. Amaçlarının Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 130 katılımcıyla Van Gölü'nün maviliğine ve güzelliğine dikkat çekerek, göl etrafında yaşayanların ne güzel bir değere sahip olduklarını göstermek olduğunu ifade eden Özel, “Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezinin destekleriyle organize ettiğimiz bu etkinliğimiz 5 gün 5 gece sürecek. Bu anlamda Edremit Belediyesi bize her konuda destek çıktı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımızın da projelendirdiği, emek verdiği projesini destekliyoruz. Bu anlamda Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılması gerekiyor. Çünkü gölümüz kapalı bir havza, kirliliğe doğru gidiyor. O anlamda bu kanunun çıkması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Van TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç da, sözlerine ev sahipliğinden dolayı Edremit Belediyesine ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür ederek başladı. Van Denizi'nin dedelerinden kendilerine miras olarak kaldığını ifade eden Oruç, “Bizlerde çocuklarımıza miras bırakacağız. Dolayısıyla Van Gölü'nün korunması ve kollanması için yapılan her etkinlik bir değerdir. Bizde bunu önemsediğimiz için bu çalışmanın içerisindeyiz” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından toplu hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle birlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü bisikletçiler, Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için ikinci varış noktalarını gitmek üzere pedal çevirdiler.