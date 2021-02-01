EGD Temsilciliği Van TSO'ya verildi

Gazetecilik anlamında Türkiye'nin önemli çatı kuruluşlarından biri olan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Van Temsilciliği, Van Ticaret ve Sanayi Odasına (Van TSO) verildi.

365 oda/borsa arasında A Sınıf statüsünde hizmet veren Van TSO, bünyesinde bulundurduğu temsilciliklere bir yenisini daha ekledi. Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi başta olmak üzere önemli temsilciliklere ev sahipliği yapan Van TSO, Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) Van temsilciliğini yürütecek.

Temsilcilikle ilgili konuşan Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras,

“EMD İstanbul olarak yola çıkan sektörün temsilcileri, 2007 yılında 600'ü aşkın ekonomi gazetecisinin birleşimiyle doğan Ekonomi Gazetecileri Derneği çatısı altında buluştu. Türkiye'nin önemli ekonomi gazetecilerinin yer aldığı derneğin Van temsilciliği bundan böyle odamız bünyesinde hizmet verecektir. Odamız Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından çalışmaları yürütülecek EGD, ilimizin ekonomi nabzını tutmanın yanı sıra hayata geçirilecek olan projelerle katma değer sağlayacaktır” dedi.