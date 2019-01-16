Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere müjde

Bunun yanında önümüzdeki yıl ücretli öğretmenler aldıkları ücretin iki katını alacaklardır” dedi.

Bir kahvaltı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen Van 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, konuşmasına ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı. Gazeteciliğin zorluklarına değinen Başkan Uca, “Gazetecilerle ortak yönlerimiz var. Gazeteciler haber peşinde koşar ve bir mağduriyeti dile getirmek ister. Eğitim-Bir-Sen de bu amaçla çalışır. Gazeteciler gündem oluşturmak ister, Eğitim-Bir-Sen'de şu anda Türkiye'nin gündemi. Sadece eğitim üzerine odaklanan bir sendika değiliz. Ekonomik, kültürel, sosyal alanlarına da el atan bir sendikayız. Bu anlamda gazetecilerle kendimizi aynı ülküde hissediyoruz” dedi.

Eğitimde yaşanan sıkıntılara değinen Uca, “Eğitimde özellikle personel anlamında çok sıkıntılar yaşıyoruz. Eylül ayında açılan okulları ancak kasım ayında personellerle buluşturuyoruz. Bu bir handikaptır. Buradan siyasilere, uygulayıcılara seslenmek istiyorum. Bu planlamaların yaz tatilinde yapılması gerekiyor. Okullar açılmadan personel ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Yine bölgemizde öğretmen ihtiyacı çok. Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesi yapılıyor. Bu noktada Eğitim-Bir-Sen olarak talebimizi dile getirdik. 2023 vizyonu ile beraber bu bölgede çalışan öğretmenlere, ‘Zorunlu hizmet tazminatı' verilerek dışarıdan öğretmen talebi oluşturmaktır. Bu anlamda zor bölgelerde zorunlu hizmet tazminatının getirilmesini savunuyoruz. Bu da bu bölgedeki ücretli öğretmen durumunu azaltacaktır. Bunun yanında ücretli öğretmenlerin de yaşam standartlarıyla ilgili yaptığımız görüşmeler neticesinde önümüzdeki yıl ücretli öğretmenlerimiz, aldıkları ücretin iki katını alacaklardır. Bu da ücretli öğretmenlerimizi sevindiren bir olay oldu. En önemlisi ise 3600 gösterge, son üç yıldır toplu sözleşme görüşmelerde ısrar ettiğimiz bir konuydu. Dün itibariyle yaptığımız görüşmede 3600 ek gösterge ile ilgili epey bir yol kat edildiği belirtildi. Ben de buradan öğretmenlerimize 3600 ek göstergenin en kısa zamanda geleceğinin müjdesini vereyim” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Van İl Başkanı Mahmut Gülaçar ise, Eğitim-Bir-Sen'in, Memur-Sen'i sırtlayan bir sendika olduğunu ifade ederek, “Eğitim-Bir-Sen; Memur-Sen'e bir ruh, bir heyecan getirdi. Ben bu anlamda bizleri bir araya getiren Başkan Uca ve yönetimine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Program, soru cevap ile sona erdi.