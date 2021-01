Eğitimci Lokman Tekin'in ‘Uyuyan Devlerin Kitabı' çıktı

Van'da yıllardır rehberlik öğretmeni, eğitim danışmanı ve kişisel gelişim (psikolojik danışman) uzmanı olarak hizmet veren Lokman Tekin'in ‘Uyuyan Devlerin Kitabı' çıktı.

Kişisel gelişim niteliğinde olan kitabın adeta fırtınalı havada denize açılanların sesi olduğunu ifade eden Lokman Tekin, kitabın her kesime hitap ettiğini söyledi. Kitabın bir başucu kitabı olduğunu dile getiren Tekin, “Biz insanlar ikiye ayrılırız. Fırtınanın dinmesini bekleyenler ve zaman kaybetmeden fırtınalı havada denize açılanlar. Direniriz, bağırırız, çağırırız, azalırız, çoğalırız, atılırız. Yaşam mücadelemizi taçlandırmak için girmediğimiz kavga, başvurmadığımız yol kalmaz. Sonunda karşımıza iki yol çıkar. Ya fırtınada kayboluruz ya da fırtınamızı oluştururuz. İşte kitap bunu anlatıyor. İlk günden itibaren hemen hemen her kesimden, her yaştan kitapseverler ilgi gösterdi. İlimiz başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden ve birçok ülkeden alanlar oldu. Kitap yediden yetmişe her kesime hitap ediyor. Yani bir başucu kitabı. Her sayfasında ayrı bir heyecan ve motivasyon söylemi var. Öykülerle, başarı şifreleriyle, resimlerle ve çeşitli testlerle kitabı zenginleştirdik” dedi.

Daha önce “Efkar”, “Kardelen” ve “Gelişim Adası” isimlerinde 3 kültür-sanat-edebiyat-kişisel gelişim dergisinin yanı sıra “İçimizdeki Yaşam Perisi: Ninsa” ve “Başarının Şifresi” isimlerinde 2 kitabının yayımlandığını dile getiren Tekin, ayrıca öğrencilik ve öğretmenlik hayatında birçok yerel ve ulusal gazete, dergi ve internet sitelerinde yazıları ve şiirlerinin yayımlandığını söyledi. Zor zamanların en büyük destekçisinin, alınan nefes olduğuna inandığını vurgulayan Tekin, “21 yıllık meslek hayatımda, neredeyse her adımda bana nefes olan ve hayatımın her damarında bulunan binlerce öğrencime, velime, Van Şair ve Yazarlar Birliği (VAYAB) ailesine, her platformda şahsıma ve çalışmalarıma büyük saygı gösteren, desteklerini esirgemeyen, Van'ın kıymetli kültür, sanat, edebiyat camiasına ve basına çok teşekkür ederim. Zor zamanların en büyük destekçisinin, aldığımız nefes olduğuna inanıyorum. Nefes alabildiğimiz sürece, her şeyin güzelleşeceğine inanıyorum. Benimle birlikte bu inancı taşıyan bütün canlara, yarına koşmamızın mimarları olan dünyanın bütün çocuklarına, temiz bir gelecek bırakmak adına doğaya ve insan dışındaki diğer canlılara saygı gösteren ve onları yaşatmak adına çabalayan duyarlı canlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İleriki zamanlarda imza günü düzenleyeceğini sözlerine ekleyen Tekin, “Önümüzdeki haftadan itibaren Van, çevre il ve ilçelerdeki belediyeleri, il ve ilçe kütüphanelerini, halk eğitim merkezlerini ve diğer kurum ve kuruluşları ziyaret edeceğiz. Pandemiden sonra da il bazında, bölgesel ve ulusal çapta seminerler yapacağız. Şimdiden birçok kurumdan bu konuda talep geldi. Yakın zamanda Van il merkezi başta olmak üzere birçok il ve ilçede imza günü yapacağız. Ayrıca yerel ve ulusal birçok basın organında kitabımızla ilgili konuk olacağız” diye konuştu.