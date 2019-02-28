Eğitime kar engeli

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okulların İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 Mart 2019 Cuma günü için tatil edildiğini söyledi.