Ekipler yıldırım çarpan çoban için seferber oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda yaralanan çoban için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.00 sularında Gürpınar ilçesine bağlı Erkaldı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu Sadık Armutçu isimli çoban yaralandı. İhbarı alan jandarma, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine intikal eden AFAD arama kurtarma ekipleri, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, UMKE ve vatandaşlar ile birlikte yürütülen titiz çalışma sonunda kazazede vatandaş bulunduğu dağlık araziden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıldırım çarpan sürüdeki 63 koyun telef oldu

Gürpınar ilçesinde dün akşam koyun sürüsünün üzerine düşen yıldırımın izleri ise gündüz daha net ortaya çıktı. 63 koyunun telef olduğu olay fotoğraflara da yansıdı. Olay sonrası Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için olay yerine gitti.