Van'ın Çaldıran ilçesindeki Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası başlatıldı.

“Biz Bitti Demeden Bitmez” sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Kızılayın kan aracına gelen vatandaşlar, eksi 20 dereceye aldırış etmeden kan bağışında bulundular. Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı, Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, “Bu kampanya ile en değerli olan kanla hayat hediye etmek isteyen herkesi davet ettik. Gençlerimiz, annelerimiz, babalarımız, kamu çalışanlarımız davetimize icabet edip kan bağışladı. Çaldıran Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençleri de farkındalık oluşturan bir etkinlikle gönülleri fethetti. Bu kampanyayı kış aylarında yaşanan kan bağışındaki düşüş sebebiyle başlattık. Bugün ilçemizdeki eksi 20 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen kampanyamızı sürdürüyor ve kan vermeye devam ediyoruz” dedi.

Kan bağışında bulunan Emsal Aydın ise, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kan bağışı kampanyası kapsamında kan vereceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz Çoban ise, bugünün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu hatırlatarak, “Kan bağışını düzenli olarak yapıyorum. Bugünkü kampanyanın özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelmesi güzel oldu. Umarım ihtiyaç olmaz, olması halinde ise bir sevgilinin hayatını kurtarmış oluruz” dedi.

Yapılan kan bağışı, akşam saatlerine kadar devam etti.