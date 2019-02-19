Eksi 20 derecede yürek ısıtacak fedakarlık

Van'ın Çaldıran ilçesinde eksi 20 dereceye rağmen yanmamış kömür parçalarını toplayarak satan ilkokul öğrencisi, kazanacağı parayı yürekleri ısıtmak için Yemen'e gönderecek.

İlçedeki Yavuz Sultan Selim İlkokulunun 4. sınıf öğrencisi Yusuf Kaya, Yemen'e para göndermek için dondurucu soğukta başlattığı çalışmayla büyük takdir topladı. Çöplük alanlarda az yanmış kömürleri eksi 20 derecede çıplak elle toplayan minik Kaya, bunu poşete doldurarak ilçedeki esnafa satıyor. Kazandığı parayı biriktiren Yusuf Kaya, Yemenli çocuklara destek olmak için göndereceğini belirtti. Kaya, “Oradaki Müslümanlar aç kalırken bizim burada kayıtsız kalmamız mümkün değil. Onlara gönderecek param yoktu, ancak çöpe atılan ve az yanmış kömür parçalarını ayıklayarak topluyorum. Eksi 20 derecede topladığım kömürü esnafa satarak biriktirdiğim parayı Yemen'deki Müslüman çocukların yürekleri ısınsın diye göndereceğim” dedi.