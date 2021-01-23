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Eksi 25 derece yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gündüz saat 14.

Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gündüz saat 14.00'da eksi 25 derece düşmesiyle birçok aracın yakıt depoları donmasıyla yolda mahsur kaldı.


Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu Sibirya soğukları yaşanıyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van'ın Çaldıran ilçesinde eksi 25 derece soğukta yaşam, durma noktasına geldi. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buzla kaplanırken araçları donan İranlı tır şoförleri eksi 25 derecede aralarının çalışması için namaz kılarak dua etti. D 975 uluslararası Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda seyreden tırlar araçlar hareket halindeyken yakıt depoları buz tuttu. Tır sürücüler, verilen 7 saatlik uğraşın ardından yakıt deposunu ateşle ısıtarak araçlarını çalıştırmaya çalışıyorlar. Çaldıran Belediyesi donan araçların çalışmaları için gerekli her türlü yardımda bulunuyor.

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