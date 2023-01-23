Eksi 46.4 dereceyi bulan Çaldıran'da bahar

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan ve 9 Ocak 1990 tarihinde eksi 46.4 dereceyle rekor kıran Van'ın Çaldıran ilçesinde bu mevsimde karın yağmaması ve bahardan kalma günlerin yaşanması herkesi şaşırtıyor.

Önceki yıllarda kış mevsiminde kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran, bu yıl en kurak dönemini yaşıyor. 2050 rakımıyla bölgenin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Çaldıran'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Kar yağışının olmadığı ve hava sıcaklığının önceki yıllara oranla çok yüksek olduğu ilçedeki kuraklık herkesi kara kara düşündürüyor.

Türkiye'nin en soğuk ve kar yağışının en fazla olduğu yerleşim alanlarının başında gelen Çaldıran ilçesinin etrafındaki yüksek dağlarda bile kar bulunmuyor. 9 Ocak 1990 tarihinde eksi 46.4 dereceyle rekor kıran ilçede bugünlerde çocuklar boş arsalarda top oynarken, yetişkinler ise kahve önlerinde çay içerek güneşin tadını çıkarıyor.

Sıcak havada güneşin tadını çay içerek çıkaran İkram Bilicitürk, “Çaldıran'da bu sene havalar çok güzel gidiyor. Geçen sene havalar eksi 20 ile 25 derece, hatta eksi 30 dereceyi bile buluyordu. Maşallah bu sene kar yok, havalar çok güzel. Büyüklerimize soruyoruz, tarihte böyle bir hava yaşanmamış. Allah'ın hikmeti, dağlarda bile kar yok. Şu an arkadaşlarla oturmuş güneşin altında çay içiyoruz. Geçen sene bu vakitler mont giyerken, bu sene gömlekle geziyoruz” dedi.

Abdurrahman Kedali ise Çaldıran'ın soğuğu ve karıyla meşhur bir ilçe olduğunu belirterek, “Eksi 40 ile 45 dereceyi yaşıyorduk. Bu mevsimde iki metre kar yağıyordu. Kışı bitirdik kar yok, soğuk yok. Bu da kuraklığın habercisidir. Temennimiz bundan sonra rahmet yağacak, bu kuraklık ise çiftçimizi ve vatandaşımızı etkilemez” ifadelerini kullandı.