Eksi 5 derecede Van Gölü'nün serin sularına girdiler

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinin, bu yıl beşincisini düzenledikleri "5. Van Gölü Kış Yüzme Etkinlikleri" renkli görüntülere sahnelere oldu.

Yurdun çeşitli illerinden gelen katılımcıların Van Gevaş sahilinde buluşarak "5. Van Gölü Kış Yüzme Etkinlikleri" renkli görüntülere sahne oldu. Van'ın kış turizmine dikkat çekmek için hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'nün mavi ve serin sularına girdiler. Sahilde halay çeken aktivistler daha sonra hep birlikte suya girdiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Ali Emrah Dağer, "Bugün 5 Şubat tarihinde Van Gölü yüzme şenliği ile birlikte kış yüzme etkinliklerini gerçekleştirdik. Bu yüzmenin asıl amacı Van Gölü'ne dikkat çekmek ve kışın da böyle farkındalıkların, kış sporunun Van Gölü havzasında da yapılabildiğini gösterdik. Bugün Gevaş Akdamar yarımadasındayız. Bu güzelliklerin vermiş olduğu heyecanı yaşıyoruz" dedi.