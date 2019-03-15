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El çantasından uyuşturucu çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir yayanın el çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir yayanın el çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu 1. Sokak'ta yaya T.K. ve B.S.'nin durumlarından şüphelenilmesi üzerine üst aramaları yapıldığı belirtildi. B.S.'nin elinde bulunan poşetin içerisindeki kadın el çantasından 2 paket halinde toplam 1 kilo 986 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. T.K. ve B.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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