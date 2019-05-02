El konulan 9 tüfek ihale ile satıldı

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'un 18,22 maddeleri kapsamında; yasaklanan fiillerin konusunu oluşturması nedeni ile el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen 9 adet av tüfeğinin ihalesi yapıldı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda 9 adet av tüfeğin satışı gerçekleştirilerek toplam 5 bin 198 lira 99 Krş gelir elde edildi.