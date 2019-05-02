İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

El konulan 9 tüfek ihale ile satıldı

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli tarihlerde ele geçirilen 9 adet av tüfeği ihale 5 bin 198 liraya satıldı.


4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'un 18,22 maddeleri kapsamında; yasaklanan fiillerin konusunu oluşturması nedeni ile el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen 9 adet av tüfeğinin ihalesi yapıldı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda 9 adet av tüfeğin satışı gerçekleştirilerek toplam 5 bin 198 lira 99 Krş gelir elde edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.