Elektrik firması çalışanlarının 25 metrede zorlu onarım çalışması

Ş. (VEDAŞ) ekipleri, karla karışık yağmur altında 25 metrelik direklere çıkarak, zorlu şartlarda onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. VEDAŞ Van İl Müdürlüğü Arıza Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri ise, arızaları gidermek için kar kış demeden çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Dün etkili olan karla karışık yağmurla birlikte meydana gelen arızaları gidermeye çalışan ekipler, yağan karın altında yaklaşık 25 metrelik demir direklere çıkarak onarım yaptılar.