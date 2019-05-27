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Elektrik teline dolanan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van’da bir iş yerinin çatısındaki elektrik direğindeki tellere dolanarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Van'da bir iş yerinin çatısındaki elektrik direğindeki tellere dolanarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bahçıvan Mahallesi Ahmed'i Hani parkı civarında bulunan bir binada meydana geldi. Bir iş yerinin çatısındaki elektrik direğine mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracın merdiveni ile çatıya çıkarak mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan güvercin yeniden doğal ortamına bırakıldı.

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