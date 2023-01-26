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Elektrik tellerinde mahsur kalan güvercinler kurtarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde elektrik tellerine takılarak mahsur kalan güvercinler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde elektrik tellerine takılarak mahsur kalan güvercinler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesinin Bostaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ayaklarına dolanan iple elektrik tellerine takılarak mahsur kalan güvercinleri gören duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güvercinler kurtarıldı.

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