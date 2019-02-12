Elindeki poşetten 2 kilo 134 gram toz esrar çıktı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçtiği belirtildi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakın takibe alınan şahıs, il merkezi Şerefiye Mahallesi sınırlarında yaya olarak yakalandı. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, elinde bulunan poşet içerisinde 2 kilo 134 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahsın gözaltına alındı.