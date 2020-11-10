Elite World Otelinden Atatürk'ü anma programı

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Otel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Elite World Van Otel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü nedeniyle bir anma töreni düzenledi. Otel önünde düzenlenen törende otel personelleri iki dakikalık saygı duruşunda bulundu, Türk bayrağı yarıya indirildi. Törenle ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıldönümü nedeniyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Türk milletinin bağımsız ve onurlu bir ulus olarak yaşaması için mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82'nci yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.