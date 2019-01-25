İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elite World personeline hijyen eğitimi

Elite World Van Hotel, personeli için hijyen eğitimi düzenledi.


Otelde düzenlenen hijyen eğitimine; mutfak, yiyecek ve içecek bölümünde çalışan personeller katıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) AR-GE Uzmanı Taşer Tokcan tarafından verilen eğitimin ardından bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, “Hijyenin hayatımızdaki önemine binaen gıda ile birebir ilgisi olan otel personelimizin bu konuda daha çok bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu kapsamda daha kaliteli bir hizmet sunmaları amacıyla böyle bir eğitim düzenledik. Eğitimimize personellerimiz yoğun katılım sağladılar. Eğitimin her anlamda verimli olduğunu düşünüyor, bu kapsamda bizlere destek olan Van TSO yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.