Elite World Van Hotel'de spa keyfi

Genişliği ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile dikkat çeken Fit Life Spa & Health Center'in içinde yer alan lüks yüzme havuzu, hem otelde konaklayan hem de otel dışından gelen misafirleri ağırlıyor. Rahatlık ve lüksün mükemmel uyumunu yansıtan Fit Life Spa & Health Center, kapalı yüzme havuzuyla hem yaz hem de kış ayları boyunca yüzme sporundan vazgeçmeyenler için bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Beş yıldızlı otelin temizlenen yüzme havuzu, spor yaparken sağlığına ve suyun temizliğine dikkat eden misafirleri gözeterek, hijyene verdiği önem ile farkını ortaya koyuyor. Otellin içinde konumlanan Fit Life Spa & Health Center'ın son teknoloji ile donatılmış ekipmanları ile spor yapma fırsatı da bulacak olan misafirler, spordan sonra altı kurnalı hamamda ve Osmanlı hamam kültürünü yansıtan Türk hamamlarında uygulanan kese ve köpük masajları bedeni günün stresinden arındırabilecek. Vücudunu şımartmak isteyenler ise SPA bölümünde keyifli dakikalar ve masaj odalarında kişiye özel profesyonel masaj hizmeti alabilecek. Kapalı yüzme havuzu ve özel terapi ışıklarıyla aydınlatılmış sauna ve anti bakteriyel mozaiklerle dekore edilmiş buhar banyoları günün yorgunluğunu atma imkanı sağlarken, vitamin bar; sağlıklı içecek ve yiyecek alternatifleri ile vücudun ihtiyacı olan gerekli enerjiyi sağlıyor.

Elite World Van Fit Life SPA & Health Center'in misafirlerine şehrin merkezinde keyifli spor deneyimi yaşama fırsatı sunduğunu ifade eden Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, “Merkezimizde masaj odaları, kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, kese ve köpük odası, fitness salonu, dinlenme alanları ve vitamin bar bulunmaktadır. Sağlığınız için hijyenin ön planda tutulduğu, geniş ve ferah spor alanlarında hayal ettiğiniz vücut yapısına sahip olmak için keyifle çalışın. Fit Life Spa ve Healt Center, haftanın her günü 07.00 ila 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için misafirlerimiz alanında uzman ve deneyimli ekibimize 0432 484 11 11 numaralı telefondan ya da van@eliteworldhotels.com.tr adresinden ulaşabilirler” dedi.