Elite World'de Öğretmenler Günü kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da Öğretmenler Günü çeşitli programlarla kutlandı. Kimi öğretmen kafelerde eğlenmenin tadını çıkarırken, kimi öğretmen ise 5 yıldızlı otelleri tercih etti. Elite World Van Hotel tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına, öğretmenler yoğun katılım sağladı. Cihan Yüksel, Gülsüm Hasat ve Orkestrası'nın sahne aldığı gecede seslendirilen türkülerle kimi zaman duygulu anlar yaşayan öğretmenler, hareketli şarkılarla da gönüllerince eğlendiler.

Gece ile ilgili bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Banket Müdürü Duygu Bekiroğlu Şen, "Elite World Van Hotel olarak halkımıza hizmetin ve eğlencenin en iyisini ve en kalitelisini sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda tüm özel günlerde olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de unutmadık. Onlar için güzel bir eğlence programı hazırladık. Öğretmenlerimiz de yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşarak, keyifli vakit geçirdiler. Ben bu kapsamda tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Öğretmenler ise, böyle bir gece düzenledikleri için otel yetkililerine teşekkür ettiler.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden eğlence programı, çekilişlerle sona erdi.