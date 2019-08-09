Elite World'de sertifika töreni

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İşbaşı Eğitimi' kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ön büro, kat hizmetleri, yiyecek ve içecek servisi ve yöneticilere yönelik düzenlenen ‘İşbaşı Eğitimi' kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi. Elite World Van Hotelde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van'ın tarih, kültür ve doğal güzellikler anlamında çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, “Bu şehri görmeye gelen insanlar, buradan memnun ayrılmak isterler. Turizm sektöründe de en önemli konu müşteri memnuniyetidir. Bu kursların açılmasının sebebi budur. Bizimde bütün uğraşımız, gelen insanların bu memleketten memnun ayrılmalarını sağlamaktır. Çünkü turizm bacasız bir fabrikadır. Bunu ayakta tutmak lazım. Ayakta tutabilmek için de gelen insanların bu şehirden memnun ayrılması lazım. Memnun ayrılması için de iyi hizmet alması lazım. İşin özü budur. Bu anlamda memleketin turizmi, ekonomisi ve ticareti açısından bu eğitimler çok önemlidir. Ben bu anlamda bu eğitimleri başarıyla tamamlayan siz turizmcileri tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise, gelen yerli ve yabancı turistlere hizmetin en güzelini sunmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, “Bu ve buna benzer eğitimleri, ilimize gelen misafirlere en güzel şekilde hizmet vermek ve misafirlerin ilimizden memnun ayrılmaları adına önemli buluyoruz. Bu tür eğitimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Ben bütün personelimi kutluyor, bu eğitimlerin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından otel personellerine sertifikalarının verilmesi ile devam eden program, toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.