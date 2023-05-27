Elite World'den canlı müzik hizmeti

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, canlı müzik hizmeti ile misafirlerine unutulmaz geceler yaşatıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, misafirlerine hizmetin en güzelini sunmak amacıyla haftanın iki günü canlı müzik hizmeti sunduklarını ifade ederek, “Gün boyunca yoğun bir tempo yaşayan misafirlerimizin bu yorgunluklarını atmalarını sağlamak amacıyla One Bar'da canlı müzik ziyafeti sunuyoruz” dedi.

One Bar'ın günü canlı müzik eşliğinde veya keyifli bir ortamda sonlandırmak isteyenler için iyi bir alternatif sunduğunu dile getiren Aksoy, “One Bar'da her Salı ve Çarşamba akşamı saat 20.00 ile 00.00 arasında, Emin ve Nezihe ile canlı müzik keyfine doyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve rezervasyon için alanında uzman ve deneyimli ekibimize 0432 484 11 11 veya 0539 662 2917 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.