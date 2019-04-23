Elite World'den çocuklara ‘23 Nisan pizza workshopu'

Elite World Van Hotel tarafından ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında çocuklar için ‘pizza workshop'u düzenlendi.

Elite World Van Hotel, 23 Nisan şenlikleri kapsamında ‘pizza workshop'u düzenledi. The Grill Ocakbaşı Restoranda düzenlenen etkinlikte çocuklar, bir yandan pizza yapmanın bir yandan da yaptıkları pizzayı yemenin keyfini çıkardı. Burada açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, ‘Elite World Chefs Workshop' programları adı altında, mutfak tutkunlarına Türk ve dünya mutfağından birbirinden keyifli yeme içme deneyimleri sunduğunu ifade ederek, “Elite World Chefs; merak duyduğu alanda uzmanlaşmak ve işi profesyonellerinden öğrenmek isteyenlere ya da sadece keyifli anlar yaşamak isteyen mutfak tutkunlarına hitap eden workshop programlarıyla farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getiriyor. Elite World Hotels profesyonel şefleri tarafından verilen eğitimlerde, mutfakta vakit geçirmekten hoşlanan katılımcılar profesyonelliğe bir adım daha yaklaşıyorlar. Belirlenen gün ve tarihlerde workshop gruplarına katılan mutfak severler, workshop programları sonunda ‘Elite World Chefs' tarafından verilen sertifikalarına da kavuşuyorlar. Bizlerde bu kapsamda 23 Nisan olması nedeniyle çocuklar için ‘pizza workshop'u düzenledik. Amacımız çocuklarımızın burada güzel vakit geçirmelerini sağlamak, onlara güzel bir gün yaşatmaktır” dedi.

Elite World Van Hotel Aşçıbaşı Bayram Aslan ise Elite World ailesi olarak sürekli bu tür etkinlikleri düzenlediklerini anımsatarak, “Bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için hem çocuklarımızı eğlendirmek hem de onların en çok merak ettikleri yemeği öğretmek adına bu organizasyonu düzenledik. Katılım bugün iyiydi. Çocuklar çok mutlular, heyecanlılar ve en çok ta eğleniyorlar. Çünkü yemek yapmak eğlenceli bir şeydir. Kendileri istedikleri malzemeyi kullanarak hem yapıyor hem de yaptığını yiyecek. Bu da onlara inanılmaz bir mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.

Minik çocuklar ise pizzayı çok sevdiklerini dile getirerek, pizza yapmanın keyifli olduğunu söylediler.