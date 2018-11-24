Elite World'den Ege balık ve mezeleri workshop

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel tarafından ‘Ege balık ve mezeleri' eğitimi verildi.

Tepe Ocakbaşı Restaurant'ta düzenlenen ‘Ege balık mezeleri' eğitimine öğretmenlerin yanı sıra doktorlar, mimarlar, gıda mühendisleri başta olmak üzer birçok meslekten vatandaşlar katıldı. Eğitimle ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Aşçıbaşı Bayram Aslan, otel olarak sürekli bu tarz eğitimler düzenlediklerini ifade ederek, “Daha önce çikolata, suşi ve pizza yapmıştık. Bu ay da Ege balık ve mezeleri workshop düzenledik. Çünkü Van'da bu tarz yemekler fazla bilinmiyor. İzmir'in yemeklerini buraya getirdik. Amacımız Van'daki misafirlere bu ürünleri tanıtmak ve öğretmektir. Birçok meslekten katılım oldu. İnsanların bilmediği yemekleri öğretmek hem bizim açımızdan hem de vatandaşlar açısından güzel oluyor. Ben bu anlamda eğitimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bundan sonraki süreçtede bu tarz eğitimlerinin süreceğini de dile getiren Aslan,”Gelecek aylarda yine kebap ve hamburger başta olmak üzere workshoplarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan eğitime katılan vatandaşlar ise bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu belirterek Elite World Van Otel yetkililerine teşekkür ettiler.