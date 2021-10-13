Elmalık bağlantı yolu önümüzdeki sezon hizmete açılacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde yapılan 12 kilometrelik bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Kentteki ulaşım sorununu çözmek için alternatif çözümler üreten Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Caddesi'nin trafik yükünü hafifletecek Elmalık bağlantı yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İki etap şeklinde yapılan 30 metre genişliğindeki 12 kilometrelik bağlantı yolunun birinci etabında yarma, dolgu, reglaj ve sanat yapıları tamamlanırken, ikinci etapta ise çalışmalar devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca belediyenin kendi işgücü ve öz kaynaklarıyla yapılan yoldaki su geçiş noktasına da yerinde dökme köprüler yapılıyor. Sezon sonuna kadar ham yolunun tamamlanması planlanan Elmalık bağlantı yolu, önümüzdeki sezon asfaltlanarak hizmete açılacak.

Yapılan çalışmalar hakkında Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı'dan bilgi alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, daha sonra Zübeyde Hanım ve Sıhke Caddesi'ni araçla gezerek yapılan çalışmaları denetledi.