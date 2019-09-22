Emekli öğretmen Fikret Ersezer son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hüsrevpaşa İlköğretim Okulunda 30 yıl müdürlük yaptıktan sonra emekliye ayrılan Fikret Ersezer, son yolculuğuna uğurlandı.

Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulu önünde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yuvuzer, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, merhum Fikret Ersezer'in eşi Nazire Ersezer, çocukları, dostları ve mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından emekli öğretmen Fikret Ersezer kısa geçmişi okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun kısa konuşmalarının ardından kürsüye gelen merhum Fikret Ersezer'in kızı Özge Ersezer, “Benim babam, Hüsrevpaşa ve akabinde Van aşığıydı. Babamın burada bir iki akrabası dışında kimsesi yoktu ama öğretmen arkadaşları babama aile gibi davrandılar. Babam onlara babalık, onlar da babama evlatlık yaptılar. Babam tedavideyken hep bize ‘Beni Van'a götürün' derdi. Biz Van'a getirdik. Biz babamı mutlu yaşattık, siz mutlu uğurluyorsunuz. Ben bu anlamda bu törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Emekli Öğretmen Fikret Ersezer'in naaşının öğle namazını müteakip Boyalar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

1971 yılında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Aladüz Köyü İlkokuluna öğretmen olarak atanan Merhum Fikret Ersezer, burada 3 yıl çalıştıktan sonra Vankulu ve Hacıbekir ilkokullarında öğretmenlik yaptı. 1970'li yılların sonuna doğru Hüsrevpaşa İlkokuluna müdür olarak atanan Ersezer 2009 yılında emekliye ayrılmıştı.