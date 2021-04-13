Emine Erdoğan, Van Gölü'nü ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan Van Gölü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "İnşallah yakın zamanda ziyaret edip koruma çalışmalarını yerinde görmeyi arzu ediyorum" dedi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, 930 bin oyla birinci oldu. NASA'nın 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmasında, Van Gölü'nün fotoğrafı 32 fotoğraf arasında en fazla oyu aldı.

Daha önce finalist Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu kez Twitter hesabından ikinci bir paylaşım daha yaptı. Erdoğan, "NASA'nın online yarışmasında birincilik, Van Gölü'müzün oldu. Bu müjdenin, sahip olduğumuz tüm doğal güzellikleri koruma gayretimizi artırmasını diliyorum. İnşallah yakın zamanda ziyaret edip koruma çalışmalarını yerinde görmeyi arzu ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daha önce doğa harikası Salda Gölü'nü de ziyaret etmişti.