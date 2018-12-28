Emine Şenlikoğlu, Vanlı gençlerle buluştu

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tuşba Gençlik Merkezinin “Öğrendiklerimi Uyguluyorum” projesi kapsamında düzenlenen “Okuma Halkaları Yazar Buluşmaları” etkinliği devam ediyor. Etkinlik kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün konferans salonunda gençlerle bir araya gelen Emine Şenlikoğlu, çoğunluklu olarak teknolojik gelişmelerle birlikte yaşanan iletişim sorunlarından ve manevi hastalıklardan bahsetti. Şenlikoğlu, gençlerin daha hayatın başında yaşamın tüm zevklerini tükettiklerini ve bulundukları ortamdan zevk alamaz hale geldiklerini ifade ederek, “Bir şeyi elde etmek için çaba gösteren kişi istediğine ulaştığında mutlu olur. Günümüz gençleri ise ne çaba gösteriyor ne de elde ettikleri şeyden hoşnut olabiliyorlar. Şükür, hamd, tevekkül ve teslimiyet gibi değerlerden uzak yaşayan bu çocuklar, bir şeyden mahrum kalmaya tahammül edemiyorlar. Bütün yaşamları anlık hazlar düzleminde devam ediyor. İslam toplumlarının geleneğinde, sohbet ve paylaşım ağırlıktadır. İnsanlar bir araya gelir sohbet eder, hasbıhalleşir ve birbirlerinden haberdar olurlar. Günümüzde ise insanlar bir arada yaşıyor, aynı ortamda çalışıyor, aynı güzergâhta yolculuk yapıyorlar fakat duygusal bağlamda aralarında büyük mesafeler var. Teknoloji; yaşamı anlamlı kılan duygusal bağlarımızı koparmakla kalmadı, çocuklarımızı ruhsal çökkünlüğe ve anlam boşluğuna sürükledi. Teknoloji hayatımızı birçok noktada kolaylaştırıyor. Bilgiye kısa yoldan ulaşmamızı ve dünyada olup biten olaylardan haberdar olmamızı sağlıyor. Modern araçlar öyle bir dünya ki, burada sadece parmaklarınız konuşuyor. Fakat diğer taraftan, sohbet geleneğimiz zayıflıyor, paylaşım duygularımız köreliyor ve bizler cansız birer nesneye dönüşüyoruz” dedi.

Soru-cevap bölümünün ardından sona eren programa Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da katıldı.