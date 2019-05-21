Emniyet Müdürü Ekici, işçilerle iftar açtı

İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi İpekyolu Bulvarı Adalet Sarayı yanında yapımı devam eden Van İl Emniyet Müdürlüğü kompleks inşaatı yapım işinin yüklenici firmaları olan Yüksel İnşaat A.Ş., Özka İnşaat A.Ş., Gökdelen İnş. Tic. Mad. ve San. Ltd. Şti. ile Doğu Şirketler Grubu ve Van Emniyet Müdürlüğü organizesinde iftar programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin katılımı ile gerçekleşen iftar programına İl Emniyet Müdür yardımcıları, yüklenici firma yetkilileri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yetkilileri ve Van İl Emniyet Müdürlüğü kompleks inşaatı yapımında çalışan işçiler katıldı.