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Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti

Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, veda ziyaretleri kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.


Emniyet müdürleri kararnamesiyle Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Suat Ekici, Van YYÜ Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti. Rektör Şevli, Ekici'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, "Van'da görev yaptığı süre içinde Emniyet Müdürümüz Suat Ekici Beyle çalışma imkanımız oldu. Van'da göstermiş olduğu başarıları Aydın'da da göstereceğine inancımız tamdır. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" dedi.


Ekici ise, görev yapmaktan mutluluk duyduğu Van'ı unutmayacağını söyledi.


Ziyaret, Rektör Şevi'nin Müdür Ekici'ye kilim hediye etmesi ile sona erdi.

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