Emniyet Müdürü Ekici'den veda mesajı

“Değerli Vanlı hemşehrilerim” diye mesajına başlayan Mehmet Suat Ekici, “15 Mart 2016 tarihinde başlamış olduğum Van Emniyet Müdürlüğü görevime, 19 Eylül 2019 tarihli ve 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Aydın Emniyet Müdürü olarak atanmamdan dolayı bugün itibari ile veda ediyorum. Van'da bulunduğum ilk andan itibaren vatandaşımızın huzurunun bizim huzurumuz olduğunu aklımızdan çıkarmadık. İnsan haklarına saygıyı ve vatandaş memnuniyetini esas alarak, yüksek sorumluluk bilinciyle her kademedeki personelimizle birlikte takım ruhu içinde görev yaptık. Suç ve suçlularla mücadelede en büyük destekçimiz siz değerli Van halkı olmuştur. Sizlerin düşüncelerine kulak vererek ve sizden aldığımız güç ile daha güvenli ve daha huzurlu bir Van için çalıştık. Tüm vatandaşlarımız bilmelidir ki; polisin başarısı vatandaşlarımızın polise duyduğu güvenle doğru orantılıdır. Vatandaşlarından destek görmeyen hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması düşünülemez. Polisin her zaman vatandaşımızın yanında bulunmuş olması, vatandaşlarımızın da polisimize çalışmalarında destek vermesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Eşsiz tabiat güzelliği, tarihi dokusu ve gönlü güzel insanıyla birçok medeniyete başkentlik yapmış olan bu şehre en kalbi duygu ve iyi dileklerimle veda ederken, görevim süresince maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, birlikte görev yaptığımız valilerimiz İbrahim Taşyapan, Murat Zorluoğlu ve Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere mülki erkana, milletvekillerimize, adli ve askeri teşkilatlarımızın değerli mensuplarına, mahalli idarelerimizin başkan ve üyelerine, üniversitemize, kurum müdürlerimize, sivil toplum örgütlerimize, iş adamlarımıza, esnaflarımıza, meslek kuruluşlarımıza, basın ve yayın kuruluşları mensuplarına ve değerli Van halkına, Türk Polis Teşkilatı, şahsım ve ailem adına teşekkür ederken, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.