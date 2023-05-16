En güzel Van kedisi bu yıl 4 yavru daha doğurdu

Van'da 2022 yılında düzenlenen ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda birinci olan ve daha önce 5 yavru doğuran ‘Mia' isimli kedi, bu yıl da birbirinden güzel 4 yavru daha doğurdu.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin tanıtım çalışmaları sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin doğumları devam ediyor. Bu yıl ilk grup doğumların tamamlandığı Kedi Evi Villası'nda, ikinci grup doğumlar için hazırlık yapılıyor. Dünyaya gelen yavrular arasında en çok dikkat çeken ise güzellik yarışması birincisi Mia'nın yavruları oldu. Geçtiğimiz yıl 5 yavru dünyaya getiren kedi, bu yıl da 4 yavru doğurdu.

“Yavrular da anneleri kadar sevimli”

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, birinci grup doğumların tamamlandığını belirtti. Doğum yapan annelerin içinde güzellik yarışmasında birinci olan ‘Mia' isimli kedinin de doğum yaptığını ifade eden Kaya, “Kedimiz 4 sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Şu anda anne kedimiz yavrularını büyütmeye çalışıyor. Yavrular da en azından anneleri kadar sevimli” dedi.

“İkinci grup doğumlar için hazırlık yapılıyor”

Birinci grupta doğum yapan yavruların 2 aylık olduğunu dile getiren Kaya, “İkinci grup anneleri de çiftleştirdik. Bir buçuk ay sonra localarımız boşalınca bu annelerimiz de doğum yapmış olacaklar. Birinci grup doğumlar bitti ve ikinci grup doğumlar için şu an hazırlık yapılmaktadır” diye konuştu.